Напавший на прихожан в московском храме арестован на два месяца

Задержанный за нападение на людей в храме Ефим Ефимов в Таганском суде Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы арестовал до 16 апреля Ефима Ефимова, которого обвиняют в нападении с ножом на людей в храме Святителя Николая на Бакунинской улице. Обвиняемый не возражал против ареста.

Ефимову вменяют хулиганство и побои.

По версии следствия, нападение он совершил 16 февраля в воскресенье во время службы. Он вошел в алтарь и ударил ножом двух человек. Его задержали прихожане и сдали полиции. Задержанным оказался 26-летний ранее не судимый житель Липецка. В полиции сообщали, что у него при себе нашли перочинный нож и марихуану.

На опубликованной видеозаписи допроса он назвал нападение спонтанным. Он объяснил, что в тот день "не с той ноги встал", не ощутил радости и перед работой зашел в ближайший храм, не выбирая. Он также сообщил, что живет в хостеле у метро "Партизанская".