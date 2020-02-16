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Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел во время службы, нападавший набросился на прихожан возле алтаря. Ранены двое мужчин, нападавший задержан.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Источник уточнил, что речь идет о храме Николая Чудотворца в Покровском на Бакунинской улице.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что по горячим следам задержан 26-летний житель Липецкой области. Устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшие направлены в больницу.

Москва

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