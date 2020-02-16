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Напавший на людей в храме в Москве рассчитывал на общественный резонанс

Напавший на людей в храме в Москве рассчитывал на общественный резонанс
Полицейские выводят подозреваемого в нападении на прихожан храма Святителя Николая в Москве
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Напавший на прихожан столичной церкви мужчина готовил преступление и осознавал, что алтарь является сакральным пространством храма, заявил "Интерфаксу" в воскресенье источник, близкий к РПЦ.

"Он понимал, что совершение преступления в алтаре, в центральном храме Москвы, вызвало бы серьезный общественный резонанс. Благодаря прихожанам преступление было пресечено и массовой трагедии удалось избежать. Мотивация еще будет выясняться", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, мужчина по фамилии Ефимов приехал в Москву на заработки. "Ефимов приехал в Москву на заработки, поселился в хостеле. Преступление готовилось и обдумывалось", - заявил источник.

Он добавил, что, по первому впечатлению от общения с Ефимовым, у него нет признаков, свойственных психически больным людям. "По тому общению, которое было с ним, он совершенно нормальный человек", - отметил собеседник агентства.

В воскресенье утром 26-летний житель Липецкой области вошел в здание храма Святителя Николая на Бакунинской улице и возле алтаря ранил ножом двух мужчин. Он был задержан, пострадавшие были направлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство" и статьей 116 УК РФ "Побои".

Москва РПЦ

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