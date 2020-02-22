Более 10 тыс. человек было эвакуировано из-за волны лжеминирований в Москве 21 февраля

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Почти тысяча объектов столицы была "заминирована" анонимами в минувшую пятницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

"Письма с угрозами пришли с нескольких электронных адресов. В них сообщалось о якобы заложенных взрывных устройствах на всех 232 станциях столичного метро, на территории 200 фитнесс-центров, свыше 80 бассейнов, 100 гостиниц и 60 кинотеатров", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, в пятницу в Москве "минировались" также родильные дома и больницы, детские сады и вузы, около двух десятков районных судов, свыше 35 торговых центров, Центральный телеграф и более десятка городских ТЭЦ.

"Эвакуация была выборочной и затронула более 10 тыс. человек. Ни одно сообщение в результате проверки не подтвердилось", - уточнил источник.