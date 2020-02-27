Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая

Режим изоляции обязаны соблюдать все прибывшие из стран, пораженных коронавирусом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").

Принимаемые меры он объяснил заботой о здоровье москвичей и гостей столицы на фоне "острой ситуации по распространению вируса в ряде государств Азии и Европы".

"Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания", - подчеркивается в письме.

Режим изоляции подразумевает запрет на передвижения по городу, в том числе на общественном транспорте, где его соблюдение контролируют правоохранительные органы и службы безопасности. По словам Собянина, с 22 февраля в Москве было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 80 человек - граждане КНР.

Он напомнил, что нарушение места проживания/пребывания, установленного постановлением санитарного врача Москвы, является нарушением миграционного законодательства РФ и наказывается административным выдворением за пределы страны.

"Прошу вас с пониманием отнестись к данным вынужденным мерам, призванным не допустить распространение коронавирусной инфекции в одном из крупнейших мегаполисов Европы, и призвать прибывающих в Москву граждан КНР строго соблюдать правила режима изоляции", - обратился Собянин к послу.

Мэр Москвы заявил, что правительство российской столицы рассматривает развитие связей с партнерами в КНР в качестве одного из важнейших приоритетов своей международной и внешнеэкономической деятельности, что "было неоднократно доказано как в области бизнеса, так и в сфере межрегиональных добрососедских связей, культурных контактов и прочной дружбы".

"Мы искренне сочувствуем гражданам КНР и других стран, их семьям, затронутым распространением коронавируса (COVID-19)", - заключил Собянин.

Ранее мэр российской столицы рассказал, что соблюдение коронавирусного карантина гражданами Китая в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы "Интерфаксу" рассказали, что все граждане, прибывшие из Китая, оставляют свои контактные данные и фотографируются. Там напомнили, что врачи в течение 14 дней посещают прибывших дома для повторных анализов на 10-й день и для контроля состояния здоровья.

С 20 февраля в России действует временный запрет на въезд в страну граждан КНР, введенный распоряжением российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из Уханя - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. С этого времени в Китае зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания COVID-19, количество жертв превысило 2,7 тыс. человек.