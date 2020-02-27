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Роспотребнадзор отметил снижаемость заражения свиным гриппом в Москве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Москве вторую неделю снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ, среди вирусов гриппа преобладает А H1N1 (свиной грипп), сообщило столичное управление Роспотребнадзора. Ранее чиновники говорили, что эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в городе этой зимой не превышался.

"В последние две недели зафиксировано снижение числа заболевших в городе на 8% и 18 % соответственно", - говорится в сообщении.

Показатели заболеваемости в Москве ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе по совокупному населению - на 29,4 %.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Москва Роспотребнадзор

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