Роспотребнадзор отметил снижаемость заражения свиным гриппом в Москве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Москве вторую неделю снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ, среди вирусов гриппа преобладает А H1N1 (свиной грипп), сообщило столичное управление Роспотребнадзора. Ранее чиновники говорили, что эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в городе этой зимой не превышался.

"В последние две недели зафиксировано снижение числа заболевших в городе на 8% и 18 % соответственно", - говорится в сообщении.

Показатели заболеваемости в Москве ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе по совокупному населению - на 29,4 %.