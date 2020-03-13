В Москве закрыли на карантин школу, одна из учениц которой заразилась COVID-19

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Столичная школа, где подросток заразился коронавирусом, закрыта на карантин, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу. Начиная с 4 марта, находилась дома. С 10 марта класс зарившегося подростка был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящий момент на карантин закрыто здание", - отметили в штабе. Заболевшая школьница находится в инфекционной больнице, добавили там.

В штабе также рассказали, что в Москве подтверждено пять новых случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших коронавирусом возросло до 24 человек. "Два пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Два - в инфекционной больнице №1. Один пациент получает помощь в подмосковном инфекционном учреждении", - заявили в штабе.

Ранее в пятницу федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России сообщил, что в стране зафиксировано уже 45 случаев заражения COVID-19. Новые эпизоды заболевания, помимо Москвы, были выявлены в Петербурге (3 человека), по одному заболевшему в Ленинградской, Московской областях, а также в Пермском крае.

В оперштабе уточнили, что заболевшие граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия).