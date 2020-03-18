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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

На Москву надвигается сильный ветер

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сильный ветер прогнозируется в Москве с вечера среды, спасатели рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

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"В период с 19:00 часов 18 марта до 09:00 часов 19 марта в городе Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/с", - сказали в пресс-службе.

В МЧС порекомендовали в связи с прогнозируемыми ухудшением погоды обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - посоветовали спасатели.

МЧС Москва

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