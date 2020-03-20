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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47

Объем мусора увеличился из-за перехода москвичей на "удаленку"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Операторам поручено усилить контроль за вывозом мусора в Москве, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"В связи со вспышкой коронавирусной инфекции значительное число москвичей переведено на удаленную работу из дома. В результате прогнозируемо увеличивается объем выбрасываемого мусора, поэтому операторам дано указание контролировать наполняемость мусорных контейнеров и по необходимости оперативно освобождать контейнеры", - сказал Бирюков.

Он сообщил, что также принимаются меры для дополнительной санобработки мест накопления коммунальных отходов и прилегающей территории.

"Всем сотрудникам, задействованным в вывозе мусора, дано указание неукоснительно соблюдать правила личной гигиены и санитарной дисциплины. Кроме того, организована ежедневная работа по обеззараживающей обработке мусоровозов перед выходом на рейс", - добавил Бирюков.

Москва

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