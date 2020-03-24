Минтруда предложило меры поддержки работникам, которым грозит увольнение

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство и Минтруд для поддержки ситуации на рынке труда предложили ввести временную занятость для работников, которым грозит увольнение, ввести режим неполного рабочего времени, а также организовать для них общественные работы. О подготовке такого проекта постановления правительства заявил замминистра труда Всеволод Вуколов.

По его словам, предлагается также введение опережающего профессионального обучения и стажировки работников и возмещение работодателю расходов на частичную оплату труда уволенных.

Чиновники предлагают стимулировать создание безработными гражданами, открывших собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. "Мы планируем что в этих мерах будут задействованы около 67 тыс. человек, пока такой прогноз", - уточнил Вуколов.

Минтруда также подготовило рекомендации по переводу сотрудников на дистанционную работу, напомнил он. Он подчеркнул, что переводить сотрудника на удаленку можно только с его согласия.

"Необходимо в первую очередь переводить на такую работу предпенсионеров, пенсионеров, женщин в положении, родителей с малолетними детьми и инвалидов. Окончательный вопрос по переводу на удаленную работу должен решаться с учетом задач, которые возложены на сотрудников, и возможности выполнять эту работу", - отметил чиновник.

"Чтобы избежать трудовых споров в последующем, работодателю нужно определить порядок организации работы, выпустить соответствующий приказ и, очень важно, что переход "на удаленку" должен проходить по обоюдному согласию", - подчеркнул он.

По словам Вуколова, Минтруда взяло под контроль несколько сотен стратегических предприятий и будет отслеживать ситуацию с занятостью и переводом сотрудников на удаленку, а также с выплатами зарплат.

"В течение недели мы будем получать информацию, сколько сегодня работодателей, и в каком количестве работников перевели на удаленный режим", - сказал замминистра.

Большого увеличения задолженности по зарплатам Минтруд не фиксирует, она колеблется в районе 2-2,2 млрд рублей, а "за последний месяц снизилась на 44 млн рублей".