Источник сообщил о самоубийстве молодого офицера полиции в Москве

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Молодой офицер полиции отдела МВД "Северный" на северо-востоке Москвы предположительно покончил жизнь самоубийством, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, утром 23 марта в ОМВД "Северный" на улице 9-я Северная линия было найдено тело дознавателя отдела, лейтенанта полиции.

По данным источника, молодой сотрудник проработал в органах МВД два года, предварительная причина смерти - самоубийство. В настоящее время на месте работают следователи криминалисты, выясняются обстоятельства и причины инцидента, добавил собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации со стороны официальных представителей правоохранительных органов.