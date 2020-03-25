Собянин распорядился временно закрыть все культурно-досуговые учреждения

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин с 26 марта запретил проводить любые досуговые массовые мероприятия в помещениях и на открытом воздухе, вне зависимости от численности. Он сообщил об этом на своем сайте. Также он велел на это время закрыть библиотеки, кинотеатры, дискотеки и игровые комнаты.

"Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив "необяза­тель­ные" контакты между людьми", - объяснил он.

Из учреждений, которые закроют, он назвал в том числе культурные центры, клубы, кинотеатры и отдельные кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты.

"Кстати, многие из них сами приняли такие решения еще несколько недель назад, за что им огромное спасибо", - добавил градоначальник.

Ранее Минкультуры решило закрыть подведомственные учреждения, в том числе музеи и выставки.

Также в Москве закроют ночные клубы и дискотеки, в ресторанах и кафе запретят курить кальян.

"Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просвети тельских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан – в помещениях и под открытым небом", - написал мэр.

В ТРЦ города, по его словам, должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений.

"Аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры – не должны проводить презентации товаров и услуг", - предупредил Собянин.

Расположенные в ТРЦ магазины, банки и службы быта смогут продолжить работу.

Собянин также напомнил, что с 26 марта по его указу обязаны самоизолироваться москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Он напомнил, что, по данным мэрии, таких людей в столице 1,9 миллиона.