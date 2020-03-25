Загруженность московского метро упала на 44%

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В связи с введением в Москве режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, а также введением дополнительных ограничительных мер, загруженность общественного транспорта и столичных дорог продолжает снижаться.

"По состоянию на 10:00 среду пассажиропоток метрополитена и Московского центрального кольца снизился на 44%, наземного общественного транспорта - на 32%, пригородных электричек - на 32%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

По словам собеседник агентства, пенсионеров старше 65 лет в метро теперь стало на 70% меньше.

Кроме того, на 26% снизилось число поездок на автобусах между Москвой и областью, на 23% - на такси, на 26% - на машинах каршеринга.

"Общее число машин на дорогах снизилось на 4%, но число поездок на авто из Подмосковья в столицу выросло на 4%. При этом на 27% снизилось число ДТП", - добавили в пресс-службе.