Собянин открыл крупнейший коронавирусный стационар в Филатовской больнице

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу новый коронавирусный стационар в городской клинической больнице №15 имени Филатова на Вешняковской улице.

"Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1,3 тыс. коек. Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2,7 тыс. сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай бог, чтобы помощь в полном объеме не понадобилась, но если она понадобится, Филатовская больница готова", - сказал Собянин.

Больница полностью перепрофилирована для лечения граждан с подозрением на COVID-2019 либо с подтвержденным диагнозом; при необходимости в клинику могут быть госпитализированы и беременные женщины. В комплексе есть родильный дом на 170 коек и реанимационное отделение на 111 коек с возможностью расширения до 180 коек. Клиника оснащена 146 аппаратами искусственной вентиляции легких и двумя аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Собянин уточнил, что в настоящее время около двух тысяч человек работает на ремонтно-реставрационных работах, чтобы подготовить больничную сеть города для тех вызовов, которые может поставить ситуация с новой коронавирусной инфекцией. Мэр подчеркнул, что сотрудники клиники приняли мужественное решение - работать в такой непростой эпидемиологической ситуации.

"За столь короткое время работали в трех направлениях: безопасность сотрудников, средства индивидуальной защиты у нас в досрочном объеме и количестве; были проведены многочисленные вебинары, лекции, инструктажи, были задействованы кафедры на территории больницы; проинструктировали каждого сотрудника, который будет работать в очаге. Была создана дезслужба в больнице, которая будет проводить постоянную текущую обработку коридоров и палат. Медикаменты, лекарственные препараты в больнице есть в полном объеме", - сказал главврач ГКБ №15 Валерий Вечорко.

Согласно последним данным, в мире почти 522 тыс. человек заразились коронавирусом, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Всего в столице полностью выздоровели и выписаны уже 18 человек. Кроме того, за последние сутки в городе зафиксировано 157 новых случаев. Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медиков. К настоящему моменту в Москве выявлено 703 случая заражения.