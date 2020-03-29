Власти Подмосковья пообещали платить безработным по 15 000 рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Администрация Московской области решила ввести региональную выплату безработным в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил областной штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.

"Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 000 руб.", - говорится в сообщении.

Безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.

"Гражданам с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдаются бесплатно", - говорится в сообщении.

Ранее власти Подмосковья приняли решение о том, что жители региона должны перейти на режим самоизоляции и оставаться дома за исключением случаев крайней необходимости - на работу, за продуктами в ближайший магазин, за экстренной медпомощью, в банк и салон связи, вынести мусор и погулять с собакой - но не дальше, чем за сто метров от дома.

Такие же ограничения с 30 марта введены в Москве. Мэрия также пообещала ввести региональную выплату тем, кто потеряет работу. В общей сложности безработным пообещали по 19 500 рублей в месяц.