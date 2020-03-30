Эксперт оценил шансы сдержать COVID-19 общей самоизоляцией в Московском регионе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Предпринятые властями Москвы и Подмосковья меры по массовой самоизоляции граждан должны помочь сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Однако выводы пока делать рано, считает замдиректора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"В настоящий момент мер абсолютно достаточно, но изменение эпидемиологической ситуации как в одну, так и в другую сторону будет способствовать тому, что либо карантинные мероприятия будут ужесточаться, либо, наоборот, будет послабление. Но эта неделя - критическая для всех, она позволит разорвать цепочку", - сказал Горелов в телефонном интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он также отметил, что пока сложно сказать, хватит ли одной недели для сдерживания инфекции, и оценить, когда карантинные мероприятия могут закончиться.

"Пока выводы сложно делать какие-либо, потому что невозможно предсказать, как поведет себя вирус. Но в целом китайский опыт показывает, что карантинные мероприятия, предпринятые вовремя, приводят к тому, что инфекция заканчивает свой подъем на протяжении двух-полутора месяцев", - сказал Горелов.

Начиная с понедельника, в целях профилактики распространения коронавируса в Москве и области вводится режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

"В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - заявил Собянин на своем личном сайте.

Он подчеркнул, что режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы. "Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу", - отметил мэр Москвы.

Аналогичные меры вводятся и на территории Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне сообщил, что власти Московской области приняли решение о закрытии всех парков, детских площадок в регионе с 20:00 воскресенья.

"Возможность выходить из дома будет только для того, чтобы поехать на работу", - сказал Воробьев в обращении к жителям.