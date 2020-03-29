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"Домашний режим" не ограничит права граждан приезжать в Москву и уезжать из нее

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Режим самоизоляции, который будет введен для всех жителей Москвы, не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее, сообщил мэр Сергей Собянин на своем сайте в воскресенье.

Пандемия коронавируса

"Домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город и уезжать из Москвы", - заявил Собянин.

Он отметил, что речь идет только о том, что "нельзя без веской причины передвигаться по городу".

Москвичам велели самоизолироваться с 30 марта на неопределенный срок. Выходить от дома им разрешили только в ближайший продуктовый магазин и аптеку, на работу, за экстренной медицинской помощью, вынести мусор, а также для прогулки с собакой.

В ближайшее время мэрия пообещала ввести спецпропуска для выхода из дома, а также установить систему отслеживания передвижений граждан.

В общественных местах москвичей обязали соблюдать дистанцию в полтора-два метра.

Также режим самоизоляции был введен в Подмосковье. Въезд и выезд из региона также пока не ограничен.

28 марта источник "Интерфакса" в правительстве России сказал, что чиновники обсуждают возможность закрыть воздушное и железнодорожное сообщение между регионами.

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