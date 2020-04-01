Губернатор Подмосковья опроверг запрет на въезд в регион

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Власти не планируют блокировать Москву и Подмосковье из-за коронавируса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил"максимально согласованную политику" Москвы и Подмосковья и заверил, что это единое пространство, и "здесь никто заборов городить не будет".

Москва и Подмосковье одновременно вечером в воскресенье ввели режим самоизоляции на одинаковых условиях для граждан. В Московской области ограничения вступили в силу с вечера 29 марта, в Москве - с начала 30 марта.

Первым регионом России, который решил закрыть свои границы, стала Чечня. Она закроется с 5 апреля.