Власти провели с москвичами почти 2 тыс. бесед за сутки о важности самоизоляции

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Столичные власти проводят профилактические мероприятия в связи с распространением коронавируса, в минувший вторник, 31 марта, проверялось, соблюдают ли ограничения игорные заведения в городе, и проводились беседы с гражданами о важности самоизоляции, сообщили "Интерфаксу" в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Как заявили агентству в департаменте в среду, участковые совместно с председателями советов общественных пунктов охраны порядка провели более 1800 профилактических бесед с людьми, находившимися в жилом секторе, на улицах и в общественных местах. Гражданам напоминали о важности соблюдать режим самоизоляции в соответствии с указом мэра Москвы, отметили в ведомстве.

Кроме того, добавили в ведомстве, в минувший вторник было проверено 490 игорных заведений в городе. Там заявили, что подавляющее большинство таких заведений прекратили работу, в соответствии с введенными ограничениями, однако в районе Царицыно на улице Луганской две игорных точку продолжили деятельность, несмотря на запрет. Эти заведения будут закрыты, заверили в департаменте.

Согласно индексу самоизоляции "Яндекса", большая часть москвичей в среду, 1 апреля, осталась дома для предотвращения распространения коронавируса.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор.