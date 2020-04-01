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Власти провели с москвичами почти 2 тыс. бесед за сутки о важности самоизоляции

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Столичные власти проводят профилактические мероприятия в связи с распространением коронавируса, в минувший вторник, 31 марта, проверялось, соблюдают ли ограничения игорные заведения в городе, и проводились беседы с гражданами о важности самоизоляции, сообщили "Интерфаксу" в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Москва в режиме самоизоляции

Как заявили агентству в департаменте в среду, участковые совместно с председателями советов общественных пунктов охраны порядка провели более 1800 профилактических бесед с людьми, находившимися в жилом секторе, на улицах и в общественных местах. Гражданам напоминали о важности соблюдать режим самоизоляции в соответствии с указом мэра Москвы, отметили в ведомстве.

Кроме того, добавили в ведомстве, в минувший вторник было проверено 490 игорных заведений в городе. Там заявили, что подавляющее большинство таких заведений прекратили работу, в соответствии с введенными ограничениями, однако в районе Царицыно на улице Луганской две игорных точку продолжили деятельность, несмотря на запрет. Эти заведения будут закрыты, заверили в департаменте.

Согласно индексу самоизоляции "Яндекса", большая часть москвичей в среду, 1 апреля, осталась дома для предотвращения распространения коронавируса.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Москва

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