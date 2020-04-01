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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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Министр связи объяснил, как будут контролировать карантин через сотовую связь

Министр связи объяснил, как будут контролировать карантин через сотовую связь
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Система по отслеживанию того, как заболевшие коронавирусом COVID-19 исполняют условия карантина при лечении на дому, а также условий самоизоляции, строится на данных мобильных операторов, которые будут передавать их правоохранителям в случае нарушений.

Как сообщил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев, слова которого приводит пресс-служба, нарушителям сначала придет соответствующее СМС-сообщение.

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"Если нарушения систематически происходят, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам", - предупредил он.

По его словам, создание системы для отслеживания нарушения условий карантина и самоизоляции происходит на основе данных операторов. Ведомство запрашивает данные номеров и даты госпитализации больных коронавирусом, либо даты постановки на карантин. Эти данные передаются операторам, которые отслеживают выполнение условий карантина.

Министр заверил, что в системе отслеживания не происходит сбор персональных данных.

"Таким образом, персональные данные россиян не собираются, так как сам по себе номер телефона ими не является", - пояснили в Минкомсвязи.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи РФ организовать создание системы отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, которая будет функционировать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека.

Система, в частности, должна оповещать граждан о факте контакта с больным коронавирусом через рассылку соответствующих сообщений. В рассылке должно быть указание на необходимость самоизоляции и предоставление данных в оперативные штабы субъектов РФ.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Минкомсвязи Максут Шадаев

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