Министр связи объяснил, как будут контролировать карантин через сотовую связь

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Система по отслеживанию того, как заболевшие коронавирусом COVID-19 исполняют условия карантина при лечении на дому, а также условий самоизоляции, строится на данных мобильных операторов, которые будут передавать их правоохранителям в случае нарушений.

Как сообщил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев, слова которого приводит пресс-служба, нарушителям сначала придет соответствующее СМС-сообщение.

"Если нарушения систематически происходят, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам", - предупредил он.

По его словам, создание системы для отслеживания нарушения условий карантина и самоизоляции происходит на основе данных операторов. Ведомство запрашивает данные номеров и даты госпитализации больных коронавирусом, либо даты постановки на карантин. Эти данные передаются операторам, которые отслеживают выполнение условий карантина.

Министр заверил, что в системе отслеживания не происходит сбор персональных данных.

"Таким образом, персональные данные россиян не собираются, так как сам по себе номер телефона ими не является", - пояснили в Минкомсвязи.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи РФ организовать создание системы отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, которая будет функционировать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека.

Система, в частности, должна оповещать граждан о факте контакта с больным коронавирусом через рассылку соответствующих сообщений. В рассылке должно быть указание на необходимость самоизоляции и предоставление данных в оперативные штабы субъектов РФ.