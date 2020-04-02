Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.

По словам собеседника агентства, умершим было от 63 до 72 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания: кардиосклероз, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сахарный диабет, артериальная гипертензия. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы.

В штабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима москвичами всех возрастов.

По данным на 1 апреля, в Москве выявлено 1880 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 115 вылечились, 19 скончались. Всего в России за этот период подтверждено 2777 случаев COVID-19 в 75 регионах.