Московские врачи вылечили от коронавируса уже 140 человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили еще 25 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших пациентов достигло 140.

По последним данным, в Москве коронавирус выявлен у 1880 человек. Число погибших от осложнений достигло 19.

Всего в России подтверждено 2777 случаев COVID-19 в 75 регионах.