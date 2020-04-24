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В России 15% пользователей интернета научились работать дистанционно за время карантина

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - За три недели режима самоизоляции около 15% пользователей соцсетей в России научились работать в онлайне, следует из данных опроса, проведенного сотрудникам портала стопкоронавирус.рф на его странице во "ВКонтакте" и канале в Viber.

Пандемия коронавируса

Еще около 10% опрошенных сказали, что научились строить отношения с близкими. 7% респондентов стали регулярно заниматься спортом. По 5%: научились готовить, соблюдать режим и учиться онлайн. Около 2% научились рисовать и повысили свои навыки в иностранном языке.

Еще около 15% респондентов заявили, что не смогли повысить свои компетенции ни в чем, но не теряют надежды еще успеть это сделать.

Опрос 22-23 апреля прошли более 142 800 человек.

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