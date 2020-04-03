Собянин ждет эффект от удара по бюджету Москвы после II квартала

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Запас денег у Москвы есть, мэрия частично оптимизировала расходы и частично использует переходящие остатки, заявил "Первому каналу" мэр города Сергей Собянин. По его прогнозу, проблемы начнут ощущаться после II квартала.

"Запас у Москвы есть, мы частично оптимизировали расходы, частично у нас были переходящие остатки (...) Пока, в принципе, ситуация в I квартале более-менее стабильная, - сказал он. - Весь удар и проблемы по бюджету мы получим, скорее всего, уже по II кварталу, по итогам второго квартала, когда пойдет перерасчет".

Ранее мэрия пообещала выплатить по 4000 рублей москвичам старше 65 лет, если они будут соблюдать режим самоизоляции с 26 марта, по 2000 рублей столичные пенсионеры уже получили. Также чиновники обещали, что общие выплаты безработным будут составлять 19 500 рублей в месяц с учетом специальной коронавирусной доплаты. В городе с 28 марта закрыты учреждения общепита, непродовольственные магазины, развлекательные и спортивные учреждения.

По словам Собянина, финансовая нагрузка по поддержке граждан и бизнеса, распределена между Фондом социального страхования, бюджетом города и работодателями, но в случае необходимости она может быть увеличена. Он добавил, что в Москве власти "бОльший порог, бОльшую планку для выплаты пособий по безработице, сделали его больше, чем стандартное, чтобы как раз поддержать граждан".