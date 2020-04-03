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Собянин ждет эффект от удара по бюджету Москвы после II квартала

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Запас денег у Москвы есть, мэрия частично оптимизировала расходы и частично использует переходящие остатки, заявил "Первому каналу" мэр города Сергей Собянин. По его прогнозу, проблемы начнут ощущаться после II квартала.

Пандемия коронавируса

"Запас у Москвы есть, мы частично оптимизировали расходы, частично у нас были переходящие остатки (...) Пока, в принципе, ситуация в I квартале более-менее стабильная, - сказал он. - Весь удар и проблемы по бюджету мы получим, скорее всего, уже по II кварталу, по итогам второго квартала, когда пойдет перерасчет".

Ранее мэрия пообещала выплатить по 4000 рублей москвичам старше 65 лет, если они будут соблюдать режим самоизоляции с 26 марта, по 2000 рублей столичные пенсионеры уже получили. Также чиновники обещали, что общие выплаты безработным будут составлять 19 500 рублей в месяц с учетом специальной коронавирусной доплаты. В городе с 28 марта закрыты учреждения общепита, непродовольственные магазины, развлекательные и спортивные учреждения.

По словам Собянина, финансовая нагрузка по поддержке граждан и бизнеса, распределена между Фондом социального страхования, бюджетом города и работодателями, но в случае необходимости она может быть увеличена. Он добавил, что в Москве власти "бОльший порог, бОльшую планку для выплаты пособий по безработице, сделали его больше, чем стандартное, чтобы как раз поддержать граждан".

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Сергей Собянин ФСС

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