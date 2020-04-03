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Собянин заявил, что поддержку граждан и бизнеса при необходимости могут увеличить

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас финансовая нагрузка, возникшая из-за необходимости поддерживать граждан и бизнес в условиях коронавируса, распределена между Фондом социального страхования, бюджетом города и работодателями, но в случае необходимости она может быть увеличена.

"Нагрузка распределена: с одной стороны - это Фонд социального страхования, работодатели и часть бюджета города по тем структурам, тем системам, которые относятся непосредственно к городу", - сказал Собянин в интервью "Первому каналу". Кроме того, по его словам, "конечно, необходима поддержка бизнеса. Целый пакет мер был объявлен президентом РФ, премьер-министром и на уровне города".

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"Дальше будем смотреть, как развиваться будет ситуация, и конечно, поддерживать и бизнес, и граждан, которые находятся в такой сложной ситуации", - отметил мэр.

Более того, добавил он, "в Москве мы ввели больший порог, большую планку для выплаты пособий по безработице, сделали его больше, чем стандартное, чтобы как раз поддержать граждан".

Собянин напомнил, что люди в условиях нерабочих дней не оказались без средств из-за отсутствия зарплаты, получают заработную плату от своих предприятий.

Также есть те, кто находится на больничном, а их, по его словам, "очень много". "Все граждане старше 65 лет, работающие, получают больничные листы, соответственно - оплачивает Фонд социального страхования", - напомнил мэр.

"А также граждане, которые подверглись самоизоляции, те, которые приехали из-за границы, - они тоже находятся на больничном, значительная их часть, те, которые захотели", - добавил он.

Москва

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