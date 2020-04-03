Собянин заявил, что у него "сердце кровью обливается" при виде пустых улиц Москвы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ему становится грустно при виде городских улиц, опустевших из-за введения режима самоизоляции в столице.

"Я проезжаю по улицам Москвы, у меня сердце аж кровью обливается, потому что они пустые, просто реально пустые улицы. А с другой стороны меня обнадеживает, что мы такими мерами собьем рост инфекционных заболеваний, а, значит, медицинская система будет способна справиться с наплывом пациентов", - сказал Собянин в интервью Первому каналу в пятницу.

Московский мэр также не исключил возможности введения пропускного режима в столице, если жители перестанут придерживаться режима самоизоляции и рекомендаций властей. "Важно придерживаться тех рекомендаций и тех решений, которые были сделаны. Тогда нам не придется ужесточать режим, не надо будет вводить пропускной режим", - сказал Собянин.

"Выдержать это очень сложно": Собянин о месяце самоизоляции в Москве

"Единственное, что я прошу, чтобы мы не дошли до этого порога, - и дальше продолжать себя вести ответственно. Это непросто. Потому что до этого мы говорили о недельном режиме самоизоляции, сейчас месяц - это выдержать очень сложно", - отметил он.

Вместе с тем Собянин призвал максимально придерживаться режима самоизоляции, "так как от этого зависит жизнь и здоровье наших близких, в первую очередь пожилых людей: отцов и матерей, бабушек и дедушек".

Пока же нет необходимости введения жесткого пропускного режима в Москве, граждане ведут себя корректно и соблюдают рекомендации властей, сообщил мэр. Он отметил, что у московских властей были планы ввести пропускной режим в городе, исходя из того, как в прошлые выходные большое количество людей "решили расслабиться".

"Но ситуация изменилась - и на этой неделе граждане ведут себя очень и очень корректно, и выполняют те рекомендации, которые даны были мной, президентом, правительством РФ", - сказал Собянин. Он отметил, что в эту неделю "москвичи проявили редкую дисциплину и самоотдачу".

Об отсутствии необходимости в сегодняшней ситуации вводить пропускной режим в столице Собянин также говорил и накануне, 2 апреля.

Режим самоизоляции в Москве

В воскресенье вечером, 29 марта, власти Москвы объявили, что с 30 марта в городе в рамках борьбы с коронавирусом вводится режим обязательной самоизоляции.

В соответствии с указом Собянина покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор. Аналогичные меры ввели и на территории Московской области.

В четверг, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочего периода в России до 30 апреля.