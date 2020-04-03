Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 03.04В России 4 149+601В мире 1 013 157+80 552

Собянин заявил, что у него "сердце кровью обливается" при виде пустых улиц Москвы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ему становится грустно при виде городских улиц, опустевших из-за введения режима самоизоляции в столице.

"Я проезжаю по улицам Москвы, у меня сердце аж кровью обливается, потому что они пустые, просто реально пустые улицы. А с другой стороны меня обнадеживает, что мы такими мерами собьем рост инфекционных заболеваний, а, значит, медицинская система будет способна справиться с наплывом пациентов", - сказал Собянин в интервью Первому каналу в пятницу.

МоскваПочти 70% москвичей находятся на самоизоляцииЧитать подробнее

Московский мэр также не исключил возможности введения пропускного режима в столице, если жители перестанут придерживаться режима самоизоляции и рекомендаций властей. "Важно придерживаться тех рекомендаций и тех решений, которые были сделаны. Тогда нам не придется ужесточать режим, не надо будет вводить пропускной режим", - сказал Собянин.

"Выдержать это очень сложно": Собянин о месяце самоизоляции в Москве

"Единственное, что я прошу, чтобы мы не дошли до этого порога, - и дальше продолжать себя вести ответственно. Это непросто. Потому что до этого мы говорили о недельном режиме самоизоляции, сейчас месяц - это выдержать очень сложно", - отметил он.

Вместе с тем Собянин призвал максимально придерживаться режима самоизоляции, "так как от этого зависит жизнь и здоровье наших близких, в первую очередь пожилых людей: отцов и матерей, бабушек и дедушек".

Пока же нет необходимости введения жесткого пропускного режима в Москве, граждане ведут себя корректно и соблюдают рекомендации властей, сообщил мэр. Он отметил, что у московских властей были планы ввести пропускной режим в городе, исходя из того, как в прошлые выходные большое количество людей "решили расслабиться".

"Но ситуация изменилась - и на этой неделе граждане ведут себя очень и очень корректно, и выполняют те рекомендации, которые даны были мной, президентом, правительством РФ", - сказал Собянин. Он отметил, что в эту неделю "москвичи проявили редкую дисциплину и самоотдачу".

Об отсутствии необходимости в сегодняшней ситуации вводить пропускной режим в столице Собянин также говорил и накануне, 2 апреля.

Режим самоизоляции в Москве

В воскресенье вечером, 29 марта, власти Москвы объявили, что с 30 марта в городе в рамках борьбы с коронавирусом вводится режим обязательной самоизоляции.

В соответствии с указом Собянина покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор. Аналогичные меры ввели и на территории Московской области.

В четверг, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочего периода в России до 30 апреля.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Сергей Собянин Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Первые три нарушителя режима самоизоляции оштрафованы в Москве

Собянин ждет эффект от удара по бюджету Москвы после II квартала

Мэр Москвы счел бессмысленным принятие одинаковых мер против вируса по всей РФ

Почти 70% москвичей находятся на самоизоляции

Мосгорсуд оставил без движения первый иск к мэрии в связи с режимом самоизоляции

Спикер Мосгордумы назвал нарушителями "компанию из трех человек у подъезда"

В Москве начали создавать базу заболевших коронавирусом с их фото

"Социальный мониторинг" начал вести контроль за больными COVID-19 в Москве

Москвичам запретили брать пассажиров в личные машины

Москвичам запретили брать пассажиров в личные машины

Росгвардейцы начали патрулировать Подмосковье

Росгвардейцы начали патрулировать Подмосковье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');