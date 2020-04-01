Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Поправки в КоАП Москвы о штрафах за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тысяч рублей приняты на заседании Мосгордумы в среду.

В документе говорится, что за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за необеспечение режима самоизоляции, граждан будут штрафовать на сумму 4 тыс. рублей или в размере 5 тыс. рублей, в случае если указанное правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства. Такие штрафы будут применять, "если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ".

Редактор поправок в столичный КоАП, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов пояснил, что принятые Мосгордумой штрафы будут действовать при установлении режима ЧС или повышенной готовности на уровне города. При этом штрафовать в первую очередь будут тех, кто находится на карантине и является носителем инфекции.

В минувший вторник в федеральный КоАП приняты поправки, согласно которым штраф за нарушение требований, установленных при введении режима повышенной готовности, составит для граждан от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.

Москва и Подмосковье одновременно вечером в воскресенье ввели режим самоизоляции на одинаковых условиях для граждан. В Московской области ограничения вступили в силу с вечера 29 марта, в Москве - с начала 30 марта.