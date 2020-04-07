Правозащитники сочли незаконным задержание Иисуса Воробьева на Патриарших

Член СПЧ Сванидзе заявил, что полицейские в данной ситуации нарушили юридические и моральные нормы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правозащитники считают незаконным задержание москвича Иисуса Воробьева на Патриарших прудах и вынесение в отношении него решения о штрафе.

"Считаю, это проявление инициативного ража. Мы знаем, что в 99 случаев из 100 оказываются правы представители правоохранительных органов, что бы они ни делали", - сказал "Интерфаксу" член Совета по правам человека при президента РФ (СПЧ) Николай Сванидзе.

По его мнению, полицейские "действовали против правил, и моральных, и юридических - они могли сделать предупреждение, замечание, но не забирать его (Воробьева - ИФ), оставляя собаку одну, к тому же собака крупная".

"Это жестокое обращение с животным. У животного неизбежен стресс, и оно становится опасным. А если с ребенком бы гулял, они ребенка бы оставили, что это такое? Правоохранители не дали позвонить жене, чтобы она забрала, не дали самому гражданину завести собаку домой. Наказаны должны быть они", - считает Сванидзе.

"Полицейский всегда прав"

Правозащитник Лев Пономарев считает, что случай с Воробьевым - "частный, но яркий пример того, как в случае конфликта правым всегда оказывается полицейский".

"Конечно, нужно было бы парня отпустить, он спокойно должен был пойти домой с собакой", - сказал Пономарев "Интерфаксу".

Сопредседатель Московской Хельсинской группы (МХГ) Валерий Борщев назвал незаконным задержание и штраф Воробьеву. "Разумеется, правоохранители могут подойти, порекомендовать вернуться домой. Но то, что они совершили в данном конкретном случае, считаю неправомерным. Понятно, они взъелись на то, что с ними не очень вежливо разговаривали, но это не основание для таких действий", - сказал правозащитник.

Инцидент на Патриарших

Воробьев был задержан 4 апреля на Патриарших прудах в Москве во время прогулки с собакой.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин, сотрудники полиции неоднократно предупреждали мужчину о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными. Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД Хамовники, собаку забрала жена задержанного.

Со своей стороны Воробьев не считает себя виновным. "На Патриарших прудах нет никаких обозначений, что гулять тут нельзя. Если в законе нет Патриаршего пруда, что он закрыт, то туда можно ходить", - сказал Воробьев 6 апреля в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, просил полицейских дать ему возможность отвести собаку домой или передать животное проходящей мимо женщине и не сдержался в выражениях, когда ему запретили.

"Они меня вывели этим своим скотским поведением, и я вот так вот и сказал. Они меня спровоцировали", - сказал Воробьев, комментируя видеозапись, на которой он желает наряду полиции смерти.

В понедельник Пресненский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей Воробьева за неповиновение сотрудникам полиции.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал инцидент с полицией и гулявшим на Патриарших с собакой москвичом.

С 30 марта для всех в Москве действует режим обязательной самоизоляции. При этом можно передвигаться до места работы и обратно, к ближайшему продуктовому магазину и аптеке, выгуливать собак рядом с домом (в пределах 100 метров).