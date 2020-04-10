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Иисус Воробьев обжаловал штраф за пререкания с полицейскими на Патриарших

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Защита москвича Иисуса Воробьева обжаловала назначенный ему штраф за неповиновение полиции, которая его задержала, пока он гулял с собакой на Патриарших прудах. Об этом сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев, который представляет интересы оштрафованного.

Пандемия коронавируса

Дата рассмотрения апелляции еще не известна.

Пресненский суд Москвы 6 апреля оштрафовал Воробьева на 1000 рублей.

4 апреля его задержали патрульные. Они решили, что он гулял с собакой в сквере у Патриарших, в зоне, закрытой для посещения из-за коронавируса. Его задержали и увезли в отделение, бросив его собаку одну.

По версии полиции, Воробьев долго оставался в сквере, не реагировал на неоднократные замечания о том, что он нарушает режим самоизоляции и вступил с ними в словесную перепалку.

Москвич возражал, что в сквере не было никаких объявлений о запрете прогулок. Он утверждал, что из полицейских отказался предъявить удостоверение. Также, он обвинил патрульных в том, что они не позволили ему отвести собаку домой или передать ее прохожей.

Запись задержания попала в интернет и вызвала широкий резонанс. Полицейских осудил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, отметивший, что "если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной "самоизоляции".

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Иисус Воробьев Андрей Клишас МВД Пресненский суд Правозащита открытки коронавирус

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