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10 тыс. москвичей обратились в первый день за пособием по безработице на период пандемии

Компенсации безработным в размере 19,5 тыс. рублей в месяц будут выплачиваться с 1 апреля по 30 сентября

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Тысячи москвичей оставили заявки на получение выплат по безработице, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Размер пособия по безработице в период пандемии составит 19,5 тысяч рублей в месяц. За сутки поступило уже 10 тысяч заявок", - сказала Ракова журналистам во вторник.

Такие повышенные выплаты, подчеркнула она, смогут получить те сотрудники, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней.

"Компенсация будет выплачиваться в период с 1 апреля по 30 сентября. Для получения компенсации нужно обратиться в службу занятости "Моя работа" czn.mos.ru и официально зарегистрироваться в качестве безработного. Приходить не надо, все выплаты и регистрация безработного будут сделаны дистанционно", - сказала она.

"Если человек сейчас находится на обучении как безработный и его обучение должно быть приостановлено из-за невозможности обучаться дистанционно (водители, электрики и др.), то ему также будет выплачена повышенная компенсация",- добавила Ракова.

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