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Власти Москвы предоставили гостиницы для проживания и отдыха медицинского персонала, борющегося с коронавирусом

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Медицинскому персоналу Москвы, работающему над предотвращением распространения коронавирусной инфекции, предоставили бесплатное проживание в комфортабельных столичных отелях вблизи объектов здравоохранения.

"Размещение медицинского персонала в московских отелях не только позволит оградить их родных и близких от риска заражения, минимизировав контакт с внешней средой, но и даст возможность врачам, санитарам и медсёстрам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции, восстанавливать силы в комфортных условиях. Московские врачи сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Во многом благодаря их самоотверженной работе удаётся сдержать возникновение пиковой нагрузки на систему здравоохранения", - сказал журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

По его словам, долг властей - обеспечить медикам максимально комфортные условия для работы и восстановления в этот непростой период.

"В московских гостиницах врачам создадут все необходимые условия. Все московские отели ответственно подошли к ситуации с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, вся гостиничная инфраструктура полностью выполняет все предписания санитарных служб, касающихся мер безопасности на территориях отелей", - сказал Немерюк.

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