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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
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В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для пациентов с подозрением на COVID-19

В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для пациентов с подозрением на COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Москве 40 городских поликлиник, в которых есть компьютерная томография, будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирус.

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, не всегда возможно поставить диагноз на основании одних только лабораторных исследований - тесты иногда дают ложноотрицательные результаты.

Поэтому городские власти решили создать 40 амбулаторных центров для работы с гражданами, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Эти центры в обязательном порядке должны иметь возможность КТ-исследования.

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Центры диагностики будут работать в круглосуточном режиме только для пациентов, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию.

Она также рассказала, что в ближайшие две недели в системе здравоохранения Москвы для размещения заражённых коронавирусом дополнительно развернут до 10 тыс. коек. На сегодняшний день больных с коронавирусной инфекцией принимают 25 медицинских организаций в Москве. Изначально планировалось развернуть для таких больных около 20 тыс. коек, напомнила Ракова.

В свою очередь заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что рассматривается возможность строительства дополнительного инфекционного центра в Москве, но пока решение не принято.

По данным на 11 апреля, в Москве зарегистрировано 1030 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в Москве достигло 8852 человек.

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Москва Анастасия Ракова коронавирус

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