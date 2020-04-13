В Минздраве назвали нормальной практикой лечение на дому больных COVID-19

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Лечение больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 амбулаторно под наблюдением врача было предусмотрено приказом Минздрава РФ еще в марте и является обычной практикой, сообщила главный инфекционист ведомства Елена Малинникова.

"У нас был проработан этот вопрос еще в марте - есть приказ Минздрава об оказании амбулаторной помощи больным с коронавирусной инфекцией и это нормальная практика. Ни для кого не новость что наши пациенты, которые болеют в легкой форме, должны лечиться дома амбулаторно, но под наблюдением первичного звена", - сказала Малинникова в интервью Владимиру Соловьеву на youtube-канале "Соловьев live".

Она пояснила, что с такими больными регулярно созванивается терапевт или врач-инфекционист. "При определенных условиях врач раз в день или в три дня обязательно посещает этого пациента, делает обычный осмотр, измеряет температуру и дальше корректирует правильно терапию", - рассказала Малинникова.

Инфекционист подчеркнула, что есть и другие инфекции, которые могут лечиться амбулаторно, и только тяжесть состояния пациента определяет необходимость его стационарного лечения.

"Мы можем, безусловно, пациентов держать до третьего пришествия и при этом, скажем так, не оказывая никакой нужной помощи тратить свои силы на пациента, которому мы просто будем говорить "здрасьте-здрасьте". Причем такое решение у нас из года в год - всегда есть амбулаторные больные, которые и с гриппом лечатся дома", - сказала Малинникова.

По данным департамента здравоохранения Москвы, только в столице от COVID-19 на дому лечатся более 6 тысяч человек. Там заверили, что в случае ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, обязательно госпитализируют.