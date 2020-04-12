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Спасать повисшего на карнизе 15-го этажа москвича пришлось его подруге и полиции

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов спасли мужчину, повисшего на карнизе окна на 15-м этаже жилого дома в Москве.

Как добавили в пресс-службе столичного управления полиции, после того как ситуация успешно разрешилась, в отношении мужчины составили протокол за нарушение режима самоизоляции - он находился в квартире в гостях.

Полицейские рассказали, что поступил сигнал от очевидцев о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на улице Рождественской, мужчина повис на карнизе окна.

Как выяснилось, 36-летний житель Некрасовки решил сделать селфи на подоконнике, однако не удержался и выпал в открытое окно, успев зацепиться за карниз. Сожительница мужчины самостоятельно пыталась оказать ему помощь до приезда специалистов.

Прибывшие на место полицейские вошли в квартиру и вытянули мужчину в помещение.

В результате и мужчина, и его подруга доставлены в опорный пункт полиции, где дают объяснения.

Потерпевший находился в гостях в соседнем доме. "Учитывая открывшиеся обстоятельства, в отношении гражданина был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции по ч.2 ст. 3.18.1 КОАП РФ", - сказали в МВД.

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