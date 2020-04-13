В мэрии Москвы отметили положительную динамику по выздоровлению от COVID-19

Столичные врачи вылечили от коронавируса уже 837 человек

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Столичные врачи вылечили от коронавируса уже 837 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова; по ее словам, отмечается положительная динамика по выздоровлению от COVID-19.

"В Москве выздоровели еще 150 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города", - заявила Ракова журналистам в понедельник.

Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве, заявила чиновница, продолжает увеличивается. "Мы видим положительную динамику - более сотни выздоровевших ежедневно", - подчеркнула она.