Москва не отзывала приглашения мировым лидерам на парад Победы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Москва не отозвала приглашения мировым лидерам для участия в параде Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, ситуация неизбежно накладывает свой отпечаток, и мы с пониманием будем относиться к любым решениям зарубежных партнеров. Но еще раз повторяю, каких-либо решений об отмене по состоянию на сегодня не принималось", - сказал Песков журналистам в четверг.

Отвечая на вопрос, когда можно ожидать решений о судьбе парада, он отметил, что это произойдет "в разумные сроки".

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