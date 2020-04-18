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В Подмосковье с 22 апреля оплата на транспорте станет возможна лишь по электронным картам

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В пассажирском транспорте Подмосковья с 22 апреля можно будет расплачиваться только электронными картами - проездными или социальной, следует из постановления губернатора региона.

МоскваС 22 апреля контроль пропусков передвижения в Москве станет автоматическимС 22 апреля контроль пропусков передвижения в Москве станет автоматическимЧитать подробнее

Документ опубликован на интернет-портале правительства Московской области.

"С 22 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года проезд на транспорте общего пользования осуществляется по социальной карте, выпущенной на основании решений органов исполнительной власти Московской области и города Москвы (...), или с оплатой проезда электронной картой", - говорится в постановлении.

Электронные карты - это карты "Стрелка", "Тройка" и временный единый социальный билет.

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Подмосковье

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