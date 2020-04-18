Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд рублей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В соответствии с принятым мэром Москвы Сергеем Собяниным решением столичные предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей по сделкам выкупа городской недвижимости, сообщил сайт мэра и правительства столицы.

В общей сложности этой мерой поддержки воспользуются более 3,3 тыс. предпринимателей, говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, предприниматели, выкупающие недвижимость у города в рассрочку, смогут отложить свои платежи за второй квартал до конца 2020 года. Речь идет об отсрочке платежей по договорам купли-продажи городской недвижимости, которые заключены с предпринимателями без проведения торгов в рамках федерального закона №159-ФЗ.