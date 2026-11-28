В Москве ожидаются морозы до минус 9 градусов и снег

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Москве до 2 декабря сохранится морозная погода: ночные температуры опустятся до минус 9 градусов, днем будет от минус 2 до минус 5 градусов, местами пройдет снег, на дорогах возможна гололедица, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В ближайшие дни в столице сохранится морозная погода, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается", - говорится в сообщении.

Так, в субботу, 28 ноября, столбики термометров покажут от минус 2 до минус 4 градусов. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица.

В ночь на воскресенье, 29 ноября, синоптики прогнозируют до 6 градусов мороза. Дневная температура составит от 3 до 5 градусов ниже нуля. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ночью в понедельник, 30 ноября, столбики термометров опустятся до минус 8 градусов. Днем будет от 3 до 5 градусов мороза. Существенных осадков не ожидается.

Во вторник, 1 декабря, ночью будет до минус 9 градусов. Дневная температура останется прежней. Ожидается облачная погода с прояснениями, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду.

В среду, 2 декабря, ночью ожидается от минус 7 до минус 9 градусов, а днем - от минус 2 до минус 5. Временами будет идти снег.