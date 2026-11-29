Аэропорт Шереметьево приостановил работу

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ограничения введены в московском аэропорту Шереметьево, сообщили в субботу в Росавиации.

"Аэропорт Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Росавиации проинформировали, что в столичный аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами.