Московский "Ленком" перенес на осень все спектакли с 1 по 10 мая

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Московский театр "Ленком" имени Марка Захарова перенес на осень часть спектаклей, показ которых был запланирован в мае, сообщили в театре.

Согласно афише, спектакль "Безумный день, или женитьба Фигаро" перенесен с 2 мая на 6 сентября, "Женитьба" перенесена с 3 мая на 5 сентября. Постановка "Ложь во спасение", показ которой должен был состояться на сцене "Ленкома" 4 мая, перенесена на 18 сентября.

Спектакль "Tout paye, или всё оплачено" с 5 мая перенесен на 4 сентября, "Аквитанская львица" с 7 мая на 21 сентября. Показ спектакля "Капкан" перенесен с 8 мая на 2 сентября. С 10 мая на 3 сентября перенесен спектакль "Шут Балакирев". Показы спектакля "Моя прекрасная Галатея" 23, 24 и 30 мая перенесены на 24 и 25 июня и 1 июля соответственно.

Показ спектакля "Ложь во спасение", показы которого должны были пройти на сцене МХАТ им. Горького 11 и 12 мая также перенесены.

Спектакль "Попрыгунья" 6 мая отменен.

Таким образом, театр отменил и перенес все спектакли на своей сцене до 10 мая. Спектакли, указанные в афише с 11 мая, состоятся.

Ранее театры столицы с 16 марта до конца апреля отменили все спектакли из-за ситуации с распространением коронавируса в России.