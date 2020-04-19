"Индекс самоизоляции" показал, что большинство москвичей остались дома на Пасху

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Жители Москвы придерживаются правил режима самоизоляции и остаются дома в праздник Воскресения Христова, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 4,1.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

"На улице почти никого", - следует из статистики.

Накануне в это же время показатель достиг отметки 3,9. При этом в прошлое воскресенье, 12 апреля, индекс самоизоляции в Москве в 14:00 был равен 3,5.

В городах Подмосковья отмечается также отмечается достаточно высокий уровень изоляции. Так, высокий индекс зафиксирован в Лобне (4,1), Одинцово (4,1), Королёве (4,1), Железнодорожном (4,1), Люберцах (4,1) и Дзержинском (4,1).

Наиболее низкий показатель домоседов в области к этому часу - в Ногинске (3,5), Павловском Посаде (3,5), Солнечногорске (3,5), Котельниках (3,6), Егорьевске (3,6) и Пушкино (3,6).