На Украине завели уголовные дела за нарушения УПЦ карантинных ограничений на Пасху

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Украинская полиция открыла пять уголовных производств и выписала пять административных протоколов за нарушения карантинных ограничений на Пасху, сообщил советник министра внутренних дел страны Зорян Шкиряк.

Он уточнил в фейсбуке, что все они открыты в отношении "РПЦ на Украине", то есть Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Ранее полиция Днепропетровской области сообщила, что полицейские проводят проверку по факту нарушения правил карантина во время пасхального богослужения в одном из соборов Днепра. При мониторинге соцсетей они нашли архивную видеозапись пасхального богослужения, на которой зафиксировано, как священнослужитель в середине собора причащает прихожан с одной ложечки.

В преддверии Пасхи мэр Днепра Борис Филатов предупредил духовенство города о серьезных последствиях в случае нарушения карантина в праздничный день.