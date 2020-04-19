Песков заявил о необходимости новых решений по COVID-19, так как РФ не вышла на плато

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Вспышка заболеваемости коронавирусом на этой неделе показала, что пока Россия не вышла на плато, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет, это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он напомнил, что самоизоляция длится уже три недели. "Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также рассказал, что на следующей неделе президент продолжит проводить совещания в режиме видеоконференций.

По данным на 19 апреля, число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6060 человек, всего на сегодня в стране зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом.