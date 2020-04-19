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Число умерших от коронавируса в Москве превысило 200

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 200
Машина скорой помощи у приемного отделения Филатовской больницы в Москве
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки умерли 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 и пневмонией, общее число жертв инфекции выросло с 176 до 204, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника агентства, возраст умерших пациентов - от 44 до 98 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, хроническая обструктивная болезнь легких.

"Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Еще у двоих был хронический бронхит", - отметили в штабе.

По состоянию на утро воскресенья в столице было выявлено 3 570 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 24 324. Почти половина новых заболевших COVID-19 в Москве оказалась младше 45 лет.

В России число подтвержденных заражений коронавирусом превысило 42 тысячи.

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