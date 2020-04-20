Власти Москвы заявили, что пока изучают цены на смартфоны для проверки пропусков полицией

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Департамент информационных технологий Москвы пока не делал официальный запрос предложений на покупку смартфонов для полицейских, которыми они будут проверять QR-коды.

"Запрос коммерческих предложений был сформирован для комплексной оценки стоимости потенциальных услуг по поставке техники. Этот документ не является публичной офертой", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" написала, что мэрия планирует дополнительно закупить смартфоны для полицейских. "У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции. Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. рублей. Рассматриваются, в том числе, бюджетные модели. Но недорогие устройства вряд ли прослужат долго и могут нести риск для безопасности персональных данных граждан, предупреждают эксперты", - пишет газета.