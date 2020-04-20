Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:18Заразились
на 20.04В России 47 121+4 268В мире 2 401 379+83 620

Власти Москвы заявили, что пока изучают цены на смартфоны для проверки пропусков полицией

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Департамент информационных технологий Москвы пока не делал официальный запрос предложений на покупку смартфонов для полицейских, которыми они будут проверять QR-коды.

"Запрос коммерческих предложений был сформирован для комплексной оценки стоимости потенциальных услуг по поставке техники. Этот документ не является публичной офертой", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" написала, что мэрия планирует дополнительно закупить смартфоны для полицейских. "У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции. Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. рублей. Рассматриваются, в том числе, бюджетные модели. Но недорогие устройства вряд ли прослужат долго и могут нести риск для безопасности персональных данных граждан, предупреждают эксперты", - пишет газета.

Москва коронавирус

Новости

Пропускной режим в Москве будет продлен до 1 мая

Пропускной режим в Москве будет продлен до 1 мая

Загруженность метро и наземного транспорта в Москве упала более чем на 80%

Собянин сказал, что в Москве ситуация с коронавирусом развивается лучше прогнозов

Экономический кризис

Собянин ввел налоговые послабления для 11 тысяч предприятий

"Индекс самоизоляции" в Москве начал падать в понедельник утром

Депздрав Москвы начал проверку после смерти женщины у подъезда своего дома

Депздрав Москвы начал проверку после смерти женщины у подъезда своего дома
Пандемия коронавируса

Глава Минздрава назвал "гладким" рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Глава Минздрава назвал "гладким" рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 200

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 200

Москвичи встретили Пасху без традиционных гуляний

Москвичи встретили Пасху без традиционных гуляний

В Подмосковье заработал короткий номер для получения пропуска с помощью смс

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');