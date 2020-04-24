Почти 300 нарушителей карантина оштрафовали в Москве

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В период действия режима повышенной готовности в Москве к административной ответственности было привлечено 284 нарушителя требований об обязательной самоизоляции, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков журналистам в пятницу.

Он напомнил, что обязательный домашний карантин должны соблюдать больные коронавирусом и проходящие лечение на дому, а также граждане, проживающие с ними в одной квартире.

"Группа наибольшего риска - это непосредственно носители инфекции, которые, несмотря на свой диагноз, покидают свои дома и подвергают здоровье других людей опасности. Технические средства фото- и видеофиксации позволяют нам оперативно устанавливать каждого нарушившего режим обязательной самоизоляции и переводить их с домашнего режима в специально оборудованные обсервационные центры", - рассказал Данчиков.

Так, по его словам, только за последние сутки в Москве с помощью технических средств зафиксировано 43 нарушения режима обязательной самоизоляции, все заболевшие были принудительно доставлены в обсервационные центры в Царицыно, на Можайском шоссе, в Химках и Алтуфьево для дальнейшего наблюдения за ними специалистами.

С 22 апреля соблюдать обязательную самоизоляцию также обязаны болеющие ОРВИ, а также совместно с ними проживающие. "Это решение принято потому, что симптомы ОРВИ схожи с симптомами COVID-19 в легкой стадии. Это означает, что пока готовятся результаты анализов на коронавирус, гражданин может заразить других, не подозревая, что болен сам", - добавил Данчиков.