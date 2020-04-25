В Москве 8% автомобилистов продолжили ездить без пропусков

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Количество машин, которые ездят по столице без пропусков, снижается, заявили в субботу в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе, 1,9 млн автомобилей накануне передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков.

По словам собеседника агентства, количество машин без пропусков продолжает снижаться, и это хорошая тенденция.

В департаменте попросили тех, кто еще не оформил пропуск или не привязал его к номеру автомобиля, сделать это как можно быстрее.