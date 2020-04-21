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Мэрия Москвы обязала велосипедистов получить пропуска

Вводить пропуска для пешеходов власти пока не планируют

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве велосипедисты и владельцы других колесных средств передвижения обязаны оформлять электронные пропуска для поездок по городу, сообщил в эфире "Эха Москвы" первый замглавы аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли Алексей Немерюк.

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Он объяснил, что при оформлении пропуска на сайте нужно не выбирать опции "для поездки на общественном транспорте" или "для поездки на личном автомобиле", просто пропускать этот момент, поскольку у велосипеда нет номера.

Также оформить пропуска обязаны те, кто собирается ездить на мопедах, самокатах, скутерах или моноколесах.

Планов вводить пропуска для пешеходов у чиновнков пока нет, добавил Немерюк. Пешеходам он рекомендовал носить с собой паспорт на случай возможной проверки.

Оформленные в Москве электронные пропуска действуют и в Московской области, и наоборот, сказал чиновник. По его словам, полицейские в связи с этим не должны предъявлять никаких претензий. Он назвал этот режим "пропускным роумингом".

Пропускной режим ввели в Москве с 15 апреля и пока будет действовать до 1 мая. Пропуск нужен для поездок в общественном транспорте и на личных автомобилях. С 22 апреля пропуска должны быть привязаны к номеру автомобиля или к номеру проездного билета, их проверка будет автоматизирована.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Алексей Немерюк Москва коронавирус Московская область

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