Мэрия Москвы обязала велосипедистов получить пропуска

Вводить пропуска для пешеходов власти пока не планируют

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве велосипедисты и владельцы других колесных средств передвижения обязаны оформлять электронные пропуска для поездок по городу, сообщил в эфире "Эха Москвы" первый замглавы аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли Алексей Немерюк.

Он объяснил, что при оформлении пропуска на сайте нужно не выбирать опции "для поездки на общественном транспорте" или "для поездки на личном автомобиле", просто пропускать этот момент, поскольку у велосипеда нет номера.

Также оформить пропуска обязаны те, кто собирается ездить на мопедах, самокатах, скутерах или моноколесах.

Планов вводить пропуска для пешеходов у чиновнков пока нет, добавил Немерюк. Пешеходам он рекомендовал носить с собой паспорт на случай возможной проверки.

Оформленные в Москве электронные пропуска действуют и в Московской области, и наоборот, сказал чиновник. По его словам, полицейские в связи с этим не должны предъявлять никаких претензий. Он назвал этот режим "пропускным роумингом".

Пропускной режим ввели в Москве с 15 апреля и пока будет действовать до 1 мая. Пропуск нужен для поездок в общественном транспорте и на личных автомобилях. С 22 апреля пропуска должны быть привязаны к номеру автомобиля или к номеру проездного билета, их проверка будет автоматизирована.