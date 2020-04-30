Собянин сказал, что у половины тяжелобольных были отрицательные тесты на COVID-19

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - До 50% больных тяжелобольных COVID-19, попавших в том числе в реанимацию, получили по две отрицательных пробы на коронавирус, заявил в эфире "России 24" мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в отношении этих пациентов было видно, что они тяжело больны и "это точно коронавирус".

Так он ответил на вопрос, можно ли разрешить снять режим самоизоляции для тех, у кого было два отрицательных теста. По словам мэра, это "сложный вопрос, на который нет простого ответа, нужно пользоваться общими ограничениями, которые есть в Москве, если найдем понятные механизмы, постараемся ввести, будем думать".

Собянин заявил, что также нет однозначного ответа на вопрос, можно ли повторно заразиться коронавирусом, хотя большинство ученых склоняются к тому, что иммунитет после перенесенного заболевания будет держаться как минимум несколько месяцев.

В Москве до 11 мая продлен режим самоизоляции. В полиции обещали на праздники усилить патрулирование, особенно в парках, а также спрашивать пропуска с прохожих на улицах. Пропуска в городе ввели только для проезда.